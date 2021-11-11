Дружина народного артиста України Павла Зіброва розповіла подробиці його серйозного захворювання, яке сім'я співака приховувала від громадськості.
Подробицями вона поділилася в інтерв'ю програмі «Світське життя».
Павло Зібров перехворів коронавірусом, причому захворювання він переніс дуже важко.
Дружина артиста розповіла про все, ледь стримуючи сльози.
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«Ми не говорили про це. Хворів дуже важко. Він був на кисні і був у лікарні. І були дуже важкі дні. Я тоді не говорила про це. Кажу Діані (дочці, - ред.): ніхто не повинен знати, що батько так хворіє». Вона вела його Instagram, вона вела його Фейсбук. Він здоровий, - я кажу, - він здоровий. Тому що люди різні, хтось пожаліє, а хтось скаже: «так йому і треба». Ось таке пережили, але нічого. Не дочекаєтеся!» - розповіла Марина Зіброва.
Зазначимо, що 12 червня 2021 року Павло Зібров розповів, що разом з дружиною вакцинувалися від коронавірусу.
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