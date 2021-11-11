Дружина народного артиста України Павла Зіброва розповіла подробиці його серйозного захворювання, яке сім'я співака приховувала від громадськості.

Подробицями вона поділилася в інтерв'ю програмі «Світське життя».

Павло Зібров перехворів коронавірусом, причому захворювання він переніс дуже важко.

Дружина артиста розповіла про все, ледь стримуючи сльози.

«Ми не говорили про це. Хворів дуже важко. Він був на кисні і був у лікарні. І були дуже важкі дні. Я тоді не говорила про це. Кажу Діані (дочці, - ред.): ніхто не повинен знати, що батько так хворіє». Вона вела його Instagram, вона вела його Фейсбук. Він здоровий, - я кажу, - він здоровий. Тому що люди різні, хтось пожаліє, а хтось скаже: «так йому і треба». Ось таке пережили, але нічого. Не дочекаєтеся!» - розповіла Марина Зіброва.

Зазначимо, що 12 червня 2021 року Павло Зібров розповів, що разом з дружиною вакцинувалися від коронавірусу.

Нагадаємо, солістка KAZKA засвітила жаркий поцілунок Зіброва з дружиною продюсера Вєрки Сердючки: "більше Оля не заспіває"

Як повідомляла Politeka, Павло Зібров зізнався, чому ніяк не може видати заміж дочку-красуню: "ми б із задоволенням, але..."

Також Politeka писала, що 64-річний Зібров запалив з молоденькою Анною Трінчер, кадри вже в мережі: "Спасибі тобі за драйв"