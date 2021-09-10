Известный артист Павел Зибров рассказал, почему свадьба его дочери все время откладывается

Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист Павел Зибров в программе "Зірковий шлях" откровенно рассказал, почему не может выдать замуж дочь Диану. Оказалось, что девушка более пяти лет встречается с бизнесменом Андреем Ищенко, однако свадьбу все время приходится переносить.

По словам Зиброва, свадебное торжество планируют уже давно, но реализовать это оказалось очень непросто. Одной из причин стал карантин и отсутствие свободных залов в ресторанах, которые могли бы организовать свадьбу. "Мы бы с удовольствием это все сделали, но полтора года ничего не было. И все свадьбы сдвинулись на полтора года, все залы, где можно погулять на 150-200 человек, уже на полгода и больше расписаны", - поделился артист.

Также Павел Зибров признался, что очень хотел бы отдать дочь Диану замуж, так как мечтает о внуках. "Хочется уже понянчить, отдать свое тепло", - говорит певец.

Напомним, 64-летний Зибров зажег с молоденькой Анной Тринчер, кадры уже в Сети: "Спасибо тебе за драйв".

Как сообщала Politeka, Громкий скандал с неприглашенным на "Олимпийский" Зибровым получил продолжение: "Все было абсолютно не так".

Также Politeka писала, что Жена Зиброва впервые рассказала о его тяжелой болезни: "Мы об этом не говорили".