Супруга народного артиста Украины Павла Зиброва рассказала подробности его серьезного заболевания, которое семья певца скрывала от общественности.
Подробностями она поделилась в интервью программе «Світське життя».
Павел Зибров переболел коронавирусом, причем заболевание он перенес очень тяжело.
Супруга артиста рассказала обо всем, едва сдерживая слезы.
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«Мы не говорили об этом. Болел очень тяжело. Он был на кислороде и был в больнице. И были очень тяжелые дни. Я тогда не говорила об этом. Говорю Диане (дочери, - ред.): Никто не должен знать, что отец так болеет». Она вела его Инстаграм, она вела его Фейсбук. Он здоровый, - я говорю, - он здоровый. Потому что люди разные, кто-то пожалеет, а кто-то скажет: «Так ему и надо». Вот такое пережили, но ничего. Не дождетесь!» - рассказала Марина Зиброва.
Отметим, что 12 июня 2021 года Павел Зибров рассказал, что вместе с женой вакцинировались от коронавируса.
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