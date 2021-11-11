Супруга народного артиста Украины Павла Зиброва рассказала подробности его серьезного заболевания, которое семья певца скрывала от общественности.

Подробностями она поделилась в интервью программе «Світське життя».

Павел Зибров переболел коронавирусом, причем заболевание он перенес очень тяжело.

Супруга артиста рассказала обо всем, едва сдерживая слезы.

«Мы не говорили об этом. Болел очень тяжело. Он был на кислороде и был в больнице. И были очень тяжелые дни. Я тогда не говорила об этом. Говорю Диане (дочери, - ред.): Никто не должен знать, что отец так болеет». Она вела его Инстаграм, она вела его Фейсбук. Он здоровый, - я говорю, - он здоровый. Потому что люди разные, кто-то пожалеет, а кто-то скажет: «Так ему и надо». Вот такое пережили, но ничего. Не дождетесь!» - рассказала Марина Зиброва.

Отметим, что 12 июня 2021 года Павел Зибров рассказал, что вместе с женой вакцинировались от коронавируса.

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