Колишній учасник шоу "Холостячка" зі Златою Огневич Андрій Задворний показав себе, а також розповів про те, що відбувається після проекту.

Як пише Politeka.net, зйомки шоу" Холостячка " вже давно закінчилися, але поки невідомо, кого вибрала в результаті Злата Огневич. Андрій Задворний, який брав участь у цьому шоу, вирішив поділиться про те, що відбувається з ним після проекту, опублікувавши новий пост в Instagram.

"ЛЮБИТИ…

Все, написане нижче, сприймайте на свій рахунок.

Я вдячний кожному з вас, хто читає ці рядки, тим хто їх не читає, але дивиться проект теж вдячний.

Я вдячний за те, що щоп'ятниці, ви відкладаєте справи, сідаєте біля телевізора і проживаєте разом зі мною всю бурю пристрастей, всі коливання емоційного метронома, закохуєтеся і розчаровуєтеся. Я вдячний вам за вашу категоричність, різкість, тому що іноді це підсвічує проблеми.

Дякую за посмішки на вулицях, запитання «а хто переміг?", "О, А ти з Холостячки?", "У мене дружина дивиться, давай для неї сфоткаємося!"- кайфово бачити ваші посмішки, щастя і інтерес. Це дуже приємно, спасибі! Не соромтеся підходити, якщо є такий порив!

Спасибі за поради, лайки, реакції, визнання в симпатії, комерційні пропозиції, пропущені дзвінки в інсті (до мене не додзвонитеся), розклади, гороскопи, благословення і репости.

Спасибі, що знаходите час поділитися своїми емоціями, іноді виплеснути їх, нехай навіть і в гнівній формі.

Ключовий Інсайт тут для мене, що у людей, які пишуть щось немає якоїсь любові або ненависті до мене, як до особистості, у них є емоції з приводу побаченого в шоу, часто уривка або взагалі переказу від третіх осіб.

Коли доброзичливо написати людині відповідь на щось неприємне, він майже завжди відповідає позитивно, іноді вибачається, але лютої ненависті я не зустрів і це прекрасно.

Я, той самий тип, від якого вас нудить, чувак зі Щербиною, некрасивий жебрак, асексуальний, абьюзер, тиран, інтриган, балабол, жінконенависник, безвідповідальний вискочка, жмот, лицемір, якого незрозуміло чому досі Злата не вигнала.

І я ж щирий красень, з класним почуттям гумору, справжній, прямолінійний, зухвалий, зі своєю точкою зору, той, який не стелиться, відповідальний, цікавий, самодостатній, головний претендент на серце Злати.

Від любові до ненависті один крок, він дуже простий (немає нічого простішого ненависті). Набагато складніше крок у зворотному напрямку, але не кожен здатний на нього", - написав Андрій.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Ви так схожі на мою шкільну любов! І теж Андрій... з позитивом спостерігаю за Вашою історією на проекті, але вболіваю за Феткевича))) соррі ))))", "Андрій той самий тип з чарівною посмішкою, чоловічою добротою, очима (в які хочеться дивитися) я впевнена ще багато позитивних якостей... особисто я б із задоволенням підбігла на вулиці і потиснула руку...", "Абьюзер 100% не вигнала, для рейтингів шоу - але скоро вже попрощаємося".

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