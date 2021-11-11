Сергій Притула на шоу "Україна має талант" "приревнував" свою колегу по суддівському кріслу Ксенію Мішину до одного з учасників, який її вразив.
Як пише Politeka.net, відео з відповідним моментом з'явилося на сторінці шоу в Instagram.
Як відомо, в новому сезоні проекту суддями стали ведучий Сергій Притула, актриса Ксенія Мішина і хореограф Женя Кот. Всі троє бурхливо реагують на номери виступаючих учасників і не соромляться коментувати свої реакції.
Так, Мішину вразив один з виступаючих хлопців, який не міг не привернути до себе увагу накачаним пресом в розстебнутій сорочці і довгим волоссям.
"Що ти так завелася?",- поцікавився Сергій Притула, бачачи захоплену реакцію актриси.
Україна жорстко покарала чоловіка Алли Пугачової Галкіна: в СБУ розкрили, за що саме поплатився російський гуморист
Україна жорстко покарала чоловіка Алли Пугачової Галкіна: в СБУ розкрили, за що саме поплатився російський гуморист
Морози до -8 обрушаться на Україну, погода різко зіпсується: де буде найхолодніше
Мelovin, що вилетів з "Танців з зірками", висловив, що думає про Кухар: "Після всіх баталій..."
Нове посилення карантину торкнеться тисяч українців: що зміниться з 11 листопада і кого не пустять в транспорт
"Ну, гарний хлопець, чого? Я завжди завожуся, коли красиві хлопці", - не стала заперечувати Мішина.
Їх перепалка привернула увагу ведучого шоу Григорія Решетника.
"Це що? Притула ревнує? Що там взагалі відбувається серед суддів?",- поцікавився він.
"Коли виходять хлопці у неї різні реакції. Але в момент, коли вона починає робити якось так: "Кхххх-кхххх", це означає, що Вища ліга прийшла",-пояснив Притула, передражнивши манеру розмови своєї колеги.
Відзначимо, що нещодавно Мішина розлучилася з Олександром Еллертом, який був її обранцем за підсумками проекту «Холостячка».
Нагадаємо, суддя "Україна має талант" кіт відкинув дар єдиної реп-вчительки, довелося втрутитися Притулі і Мішиній.
Як повідомляла Politeka, вбрана Мішина влаштувала модну битву образів на "Україна має талант".
Також Politeka писала, Руслана зі сльозами на очах кинулася на сцену "Україна має талант", здивувавши Притулу і Мішину.