Сергій Притула на шоу "Україна має талант" "приревнував" свою колегу по суддівському кріслу Ксенію Мішину до одного з учасників, який її вразив.

Як пише Politeka.net, відео з відповідним моментом з'явилося на сторінці шоу в Instagram.

Як відомо, в новому сезоні проекту суддями стали ведучий Сергій Притула, актриса Ксенія Мішина і хореограф Женя Кот. Всі троє бурхливо реагують на номери виступаючих учасників і не соромляться коментувати свої реакції.

Так, Мішину вразив один з виступаючих хлопців, який не міг не привернути до себе увагу накачаним пресом в розстебнутій сорочці і довгим волоссям.

"Що ти так завелася?",- поцікавився Сергій Притула, бачачи захоплену реакцію актриси.

"Ну, гарний хлопець, чого? Я завжди завожуся, коли красиві хлопці", - не стала заперечувати Мішина.

Їх перепалка привернула увагу ведучого шоу Григорія Решетника.

"Це що? Притула ревнує? Що там взагалі відбувається серед суддів?",- поцікавився він.

"Коли виходять хлопці у неї різні реакції. Але в момент, коли вона починає робити якось так: "Кхххх-кхххх", це означає, що Вища ліга прийшла",-пояснив Притула, передражнивши манеру розмови своєї колеги.

Відзначимо, що нещодавно Мішина розлучилася з Олександром Еллертом, який був її обранцем за підсумками проекту «Холостячка».

Нагадаємо, суддя "Україна має талант" кіт відкинув дар єдиної реп-вчительки, довелося втрутитися Притулі і Мішиній.

Як повідомляла Politeka, вбрана Мішина влаштувала модну битву образів на "Україна має талант".

Також Politeka писала, Руслана зі сльозами на очах кинулася на сцену "Україна має талант", здивувавши Притулу і Мішину.