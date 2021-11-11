Сергей Притула на шоу «Україна має талант» «приревновал» свою коллегу по судейскому креслу Ксению Мишину к одному из участников, который ее впечатлил.

Как пишет Politeka.net, видео с соответствующим моментом появилось на странице шоу в Инстаграм.

Как известно, в новом сезоне проекта судьями стали ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот. Все трое бурно реагируют на номера выступающих участников и не стесняются комментировать свои реакции.

Так, Мишину впечатлил один из выступающих парней, который не мог не привлечь к себе внимание накачанным прессом в расстегнутой рубашке и длинными волосами.

«Что ты так завелась?», - поинтересовался Сергей Притула, видя восхищенную реакцию актрисы.

«Ну, красивый парень, чего? Я всегда завожусь, когда красивые парни», - не стала отрицать Мишина.

Их перепалка привлекла внимание ведущего шоу Григория Решетника.

«Это что? Притула ревнует? Что там вообще происходит среди судей?», - поинтересовался он.

«Когда выходят парни у нее разные реакции. Но в момент, когда она начинает делать как-то так: «Кхххх-кхххх», это означает, что высшая лига пришла», - пояснил Притула, передразнив манеру разговора своей коллеги.

Отметим, что недавно Мишина рассталась с Александром Эллертом, который был ее избранником по итогам проекта «Холостячка».

Напомним, судья "Україна має талант" Кот отверг дар единственной рэп-учительницы, пришлось вмешаться Притуле и Мишиной.

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