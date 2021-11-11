Сергей Притула на шоу «Україна має талант» «приревновал» свою коллегу по судейскому креслу Ксению Мишину к одному из участников, который ее впечатлил.
Как пишет Politeka.net, видео с соответствующим моментом появилось на странице шоу в Инстаграм.
Как известно, в новом сезоне проекта судьями стали ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот. Все трое бурно реагируют на номера выступающих участников и не стесняются комментировать свои реакции.
Так, Мишину впечатлил один из выступающих парней, который не мог не привлечь к себе внимание накачанным прессом в расстегнутой рубашке и длинными волосами.
«Что ты так завелась?», - поинтересовался Сергей Притула, видя восхищенную реакцию актрисы.
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«Ну, красивый парень, чего? Я всегда завожусь, когда красивые парни», - не стала отрицать Мишина.
Их перепалка привлекла внимание ведущего шоу Григория Решетника.
«Это что? Притула ревнует? Что там вообще происходит среди судей?», - поинтересовался он.
«Когда выходят парни у нее разные реакции. Но в момент, когда она начинает делать как-то так: «Кхххх-кхххх», это означает, что высшая лига пришла», - пояснил Притула, передразнив манеру разговора своей коллеги.
Отметим, что недавно Мишина рассталась с Александром Эллертом, который был ее избранником по итогам проекта «Холостячка».
Напомним, судья "Україна має талант" Кот отверг дар единственной рэп-учительницы, пришлось вмешаться Притуле и Мишиной.
Как сообщала Politeka, наряженная Мишина устроила модную битву образов на "Україна має талант".
Также Politeka писала, Руслана со слезами на глазах бросилась на сцену "Україна має талант", удивив Притулу и Мишину.