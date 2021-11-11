Известная украинская актриса и главная героиня первого сезона шоу «Холостячка», часто удивляет модными образами на съемках нового сезона на шоу «Україна має талант», и этот раз не был исключением.

Популярная актриса все чаще удивляет на публике разными вариантами модных луков, так как артистка успевает не только сниматься в сериалах, но и принимает участие в разных проектах. Иногда Мишиной даже приходится чередовать график съемок.

В роли судьи на шоу талантов Мишина выбирала достаточно запоминающиеся образы, которые сразу обсуждали ее фанаты. В этот раз поклонникам предложили выбрать лучшее:

«Осторожно, очень красиво! 😍 Какой образ Ксении Мишиной (@misha.k.ua) из прошлых выпусков «Украина имеет талант» вам понравился больше всего? #УкраинаИмеетТалант #ВозможноВсе» - сказано в описании под кадром.

Пользователи отреагировали по-разному:

«Все🔥 идеальная женщина❤️; 1🔥 Ксении очень идут костюмы); Кто решил, что это красиво?; Я смотрела все выпуски "У Украины есть талант". Ксении идут все образы); Только из-за нее и не смотрю; Красотка; Очень красивая, симпатичная дама. Всё на ней красиво!; Оба, она просто богиня🔥; Женщина она правда красивая, но эти высокие прически ей не идут, как мне кажется:(; Необычайно красивая🔥».

Ранее Мишину поразило выступление супружеской пары менталистов Mind2Mind – Марины из Днепра и Джеймса из Великобритании.

Их талант заключался в том, что жена может читать мысли своего мужа. Пара продемонстрировала это судям - Ксении Мишиной, Сергею Притуле и Евгению Коту - на практике. Так, Марина с завязанными глазами угадывала предметы из карманов судей, которые рассматривал ее муж, а затем даже «прочитала» CVV-код банковской карты Сергея Притулы.

Напомним, судья "Україна має талант" Мишина резко ответила на критику и обвинения в подставе.

Как сообщала Politeka, судья "Україна має талант" Мишина показала мужчин, с которыми проводит вечер.

Также Politeka писала, что экс-участница "Холостяка" поразила Мишину и Притулу на "Україна має талант".