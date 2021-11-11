На шоу "Україна має талант" пришла рэп-учительница Ольга Халепа, где показала свой талант. Евгений Кот отверг её дар, Сергею Притуле и Ксении Мишиной пришлось вмешаться.

Как передает Politeka.net, на "Україна має талант" пришла участница Ольга Халепа. Она представила себя как рэп-учительница, которая преподает биологию. Для того, чтобы дети лучше усваивали материал, она решила записывать рэп, в котором объясняет подробнее учебный материал.

"Такой рэперши вообще во всей стране нет, рэп-учительница только одна", - заявила участница шоу "Україна має талант".

Не смотря на то, что выступление Евгению Коту понравилось, он негативно оценил сам номер участницы.

"Ольга, вы молодец, что кайфуете от этого. Но всё же, как рэп-исполнитель, вы пока что новичок. Как исполнителю, как номер на сцене, я всё-таки должен пока что сказать нет", - сказал Евгений Кот.

В этот момент пришлось вступиться за Ольгу Халепу Ксении Мишиной и Сергею Притуле.

"Спасибо за то, что вы такая современная учительница, которая понимает и хочет быть на одной волне с детьми...Спасибо, я говорю вам да!", - сказала Ксения Мишина.

"Я сегодня рад видеть человека, которому не всё равно на то, что происходит в системе образования нашей страны. И когда это не равнодушие вливается в такую форму протеста как рэп, то и я могу сказать вам только "да". У вас два "да", вы проходите дальше", - заявил Сергей Притула.

Поклонники шоу оставили множество позитивных комментариев:

"Вот таких людей нужно ставить министром образования! Толк в развитии будет!"

"Умничка какая, надеюсь когда у меня будут детки, у них будут такие же любящие учителя. Продолжайте пробивать двери, так как этот савдеп нужно ломать"

"Круто! Больше бы таких учителей! Респект!"

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