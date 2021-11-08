Хореограф и новый судья "Україна має талант" Евгений Кот показал свою любимую, удивив рассказом украинцев в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот стал победителем шоу "Танці з зірками" вместе с актрисой Ксенией Мишиной несколько лет назад. А теперь бывших партнеров пригласили судить проект "Україна має талант". Третьим судьей стал Сергей Притула. Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересно.

На новых фото Евгений показался с алабаем. Звезда стоял возле бревен, хвастаясь роскошной собакой.

"Есть ли у вас своих домашних любимцев? Кто у них и как их зовут?

Эта красавица не так часто попадает в мой инстаграмм, как кошки. Все кто знает, что она такая у меня есть, то просто любуйтесь этой медведицей, а те, кто видит ее впервые, тогда знакомьтесь! Это моя любимая собака, которую очень сильно хотела всю жизнь, но не имела возможности завести себе такого любимца. Зовут ее - Эйва так, как то дерево из фильма «Аватар», хотя такое имя на самом деле существует в том регионе откуда происходит ее порода среднеазиатская овчарка или туркменский волкодав или, как говорят в народе - алабай. Эйве почти 8 лет, она одна из лучших пастухов и охранников, но сейчас она никого не пасет, только удовлетворительно охраняет наш дом. Мне становится очень смешно когда на прогулке я вижу как люди сторонятся ее). Да, с какой-то стороны я их понимаю, но бы знали они какая она действительно приветливая, кроткая и добрая когда я рядом! Иногда мне кажется, что у нее душа хомячка. Суровой она бывает только на своей территории или когда хочет защитить меня и членов семьи или когда отвечает на прямую агрессию и с моего разрешения! Девочка она у меня стройная и грациозная, всего 56 кг веса. Знали бы вы, как она мягка, особенно зимой. Я очень люблю свою собачку, думаю вы меня понимаете", - написал Евгений.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Мы тоже ее полюбили, она прелесть)", "Какая красавица у Вас. Пока у нас дома нет животных, но это пока....", "У меня есть собака, по имени Шанель, очень добрая".

Напомним, экс-участница "Холостяка" поразила Мишину и Притулу на "Україна має талант"

А еще Politeka сообщала, что Кот из "Україна має талант" неожиданно выбрался на судейский стол, что происходит на шоу

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