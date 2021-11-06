Известный хореограф, победитель шоу «Танці з зірками» Женя Кот поделился своим впечатлением от нового сезона проекта, в котором появился в качестве ведущего балкона.
Об этом танцор рассказал в новом интервью.
Как известно, Евгений Кот стал победителев шоу "Танці з зірками" в 2019 году, когда на паркет с актрисой Ксенией Мишиной.
Однако, новый сезон Евгений даже не смотрит.
«Начинал, но перестал. Не вижу в шоу ничего нового и поразительного. Знаете, у меня уже профдеформация, и я все раскладываю на детали. Есть много вещей, с которыми не согласен, и мне неинтересно. В этом сезоне был ведущим балкона и даже не просматривал затем этот эфир», - признался он.
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Евгений Кот добавил, что сейчас всецело поглощен новым шоу, в котором стал судьей, кстати, вместе с Ксенией Мишиной.
«… сейчас я полностью под впечатлением от «Україна має талант» и радуюсь тому, что этот проект таки запустили. Мы очень соскучились по подобному вдохновляющему грандиозному шоу», - рассказал хореограф.
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