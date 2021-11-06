Известный украинский хореограф и судья нового сезона "Україна має талант" Евгений Кот заинтриговал поклонников и показал фотографии из третьего выпуска шоу.

Как пишет Politeka.net, 33-летнего известного хореографа Женю Кота, который стал победителем одного из сезонов шоу "Танці з зірками" в паре с актрисой Ксенией Мишиной, пригласили стать судьей нового сезона шоу "Україна має талант", премьера которого состоялась 23 октября на телеканале "СТБ".

В своем Instagram Кот решил заинтриговать поклонников и показал фотографии из третьего выпуска шоу, который покажут 6 ноября в 19:00 на СТБ. Так, на одном из фото Кот даже залез на судейский стол.

"Сегодня участники "Україна має талант" будут очень сильно вас удивлять, как удивляли нас во время съемки! 🔥 Просто посмотрите фото с карусели и те эмоции, которые вы там увидите, это даже меньше 1%, что будет ждать вас в 19.00 на "СТБ". Поэтому буду ждать всех на просмотр невероятного! ❤️‍🔥 А свои ожидания и впечатления от фото можете писать в комментариях! 😉", - написал Кот.

Поклонники написали, что с нетерпением ждут нового выпуска.

"Буду смотреть сегодня ❤️❤️😍 ", "Будем смотреть 👏🔥" , " это непревзойденные эмоции!!! ❤️ ", "Очень жду🔥🔥😍😍❤️❤️", "нужно обязательно посмотреть сегодня 😍 ", "Такая буря эмоций, боюсь представить, что будет в эфире 🤔👍 ", "Судя по эмоциям в карусели, будет что-то невероятное!))", " Честно говоря, очень интересно смотреть на позитивных людей. Оставайся собой))) 🔥 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что победитель "Танців з зірками" Женя Кот дерзко высказался о новом сезоне: "Много вещей, с которыми не согласен".

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