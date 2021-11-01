Відомий хореограф і суддя "Україна має талант" Євген Кот влаштував хелловінську фотосесію з красунею-дружиною, показавши кадри в мережі.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український танцюрист і суддя шоу "Україна має талант" Євген Кот поділився з шанувальниками кадрами з "страшно красивої" фотосесії, яку влаштував до Хелловіну.

На нових фотографіях Євгена просто не впізнати – на нього обличчі вампірський грим, який робить його не схожим на самого себе. При цьому для фотозйомки артист надів стильний чорний костюм з білосніжною сорочкою. Поруч з Котом на деяких знімках позує його красуня-дружина, вона теж в красивому вбранні і незвичайному гримі.

У підписі до публікації Женя написав: "Результат нашої хелловінської фотосесії! Чекаю ваших вражень в коментарях!". Користувачі тут же почали коментувати нову фотосесію хореографа з дружиною, засинаючи їх компліментами: "Дуже круто", "Страшно красиво", "До чого цей палець у роті?", "Розкішно", "Вау! Вам потрібно зніматися у фільмах, ви будете чарівним вампіром і ще якоюсь нечистю", "Дивно, але Тата на цих фото схожа на Вікторію Бекхем".

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