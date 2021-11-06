Відомий хореограф, переможець шоу «Танці з зірками» Женя Кот поділився своїм враженням від нового сезону проекту, в якому з'явився в якості ведучого балкона.
Про це танцюрист розповів у новому інтерв'ю.
Як відомо, Євген Кот став переможцем шоу "Танці з зірками" в 2019 році, коли на паркет з актрисою Ксенією Мішиною.
Однак, новий сезон Євген навіть не дивиться.
"Починав, але перестав. Не бачу в шоу нічого нового і вражаючого. Знаєте, у мене вже профдеформація, і я все розкладаю на деталі. Є багато речей, з якими не згоден, і мені нецікаво. У цьому сезоні був ведучим балкона і навіть не переглядав потім цей ефір", - зізнався він.
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Євген Кот додав, що зараз цілком поглинений новим шоу, в якому став суддею, до речі, разом з Ксенією Мішиною.
"...зараз я повністю під враженням від «Україна має талант» і радію тому, що цей проект таки запустили. Ми дуже скучили за подібним надихаючому грандіозному шоу", - розповів хореограф.
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