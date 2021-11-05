Відомий хореограф і суддя "Україна має талант" Женя Кот показав фото, на якому цілує дружину в живіт, після чого поповзли чутки про прийдешнє поповнення в їхній родині.
Про це артист розповів у новому інтерв'ю.
Євген Кот є відомим танцюристом і хореографом. Він прославився на шоу" Танці з зірками", де виходив на паркет з актрисою Ксенією Мішиною. Через кілька місяців вони змогли здобути перемогу, а зараз вони стали новими суддями шоу "Україна має талант.
До речі, участь у шоу "Україна має талант" стала доленосною для Євгена. Там він зустрів свою дружину-Наталію Татаринцеву.
А нещодавно подружжя заінтригувало публіку цікавим кадром.
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Євген Кот зізнався, чи дійсно вони чекають поповнення.
"І скрізь стали писати, що ми чекаємо народження дитини. Але насправді це просто фото, зроблене випадково на стадіоні в Києві, де Наталя проводила свій майстер-клас. Вона стояла на столі, а я підійшов і поцілував її. Все інше про нас додумали", - зізнався хореограф.
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