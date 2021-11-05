Відомий хореограф і суддя "Україна має талант" Женя Кот показав фото, на якому цілує дружину в живіт, після чого поповзли чутки про прийдешнє поповнення в їхній родині.

Про це артист розповів у новому інтерв'ю.

Євген Кот є відомим танцюристом і хореографом. Він прославився на шоу" Танці з зірками", де виходив на паркет з актрисою Ксенією Мішиною. Через кілька місяців вони змогли здобути перемогу, а зараз вони стали новими суддями шоу "Україна має талант.

До речі, участь у шоу "Україна має талант" стала доленосною для Євгена. Там він зустрів свою дружину-Наталію Татаринцеву.

А нещодавно подружжя заінтригувало публіку цікавим кадром.

Євген Кот зізнався, чи дійсно вони чекають поповнення.

"І скрізь стали писати, що ми чекаємо народження дитини. Але насправді це просто фото, зроблене випадково на стадіоні в Києві, де Наталя проводила свій майстер-клас. Вона стояла на столі, а я підійшов і поцілував її. Все інше про нас додумали", - зізнався хореограф.

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