Известный хореограф и судья "Україна має талант" Евгений Кот похвастался своей женой-красоткой и показал, чем она его радует по утрам.

Как передает Politeka.net, Евгений Кот является известным танцором и хореографом. Он прославился на шоу "Танці з зірками", где выходил на паркет с актрисой Ксенией Мишиной. Через несколько месяцев они смогли одержать победу, а сейчас они стали новыми судьями шоу "Україна має талант.

Так, на этот раз хореограф опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Евгений Кот показывает и хвалит свою жену - Наталью Татаринцеву за столом. Также он показал, чем она его радует по утрам.

"Друзья, привет! Я снова буду немножечко хвастаться тем, какая у меня хорошенькая и прекрасная жена", - сказал Евгений Кот.

"Смотрите, что я пробую с утра, какой у меня завтрак. Это угорь, лосось, гречка и киви. Все минералы, витамины, жиры, белки, углеводы", - похвастался судья "Україна має талант".

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