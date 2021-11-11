Відома українська актриса, головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" і суддя на проекті "Україна має талант" Ксенія Мішина показала, як задає собі настрій на день з самого ранку.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася кадрами своєї ранкової рутини в сторіз Instagram. На кадрах Мішина показала, як сама робить собі укладку. Актриса зізналася, що це допомагає їй зарядитися хорошим настроєм на цілий день.

"Вчені з'ясували, що волосся безпосередньо впливають на наш настрій і стан. І якщо з ранку настрій не дуже, то нова зачіска точно подарує привід посміхнутися", - написала Ксенія.

Вона завивала своє довге волосся на плойку, а потім розпушила отримані локони. Зазвичай актриса ходить з ідеально прямим волоссям, тому з новою зачіскою вона виглядала особливо ефектно.

"Піднімаю собі настрій", - підписала кадри свого перетворення Мішина.

В кінці відео актриса покрасувалася на камеру своїми новими кучериками.

"Доброго ранку, мир", - звернулася задоволена Ксенія до своїх передплатників.

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