Известная украинская актриса, главная героиня первого сезона шоу «Холостячка» и судья на проекте «Україна має талант» Ксения Мишина показала, как задает себе настроение на день с самого утра.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась кадрами своей утренней рутины в сториз Инстаграма. На кадрах Мишина показала, как сама делает себе укладку. Актриса призналась, что это помогает ей зарядиться хорошим настроением на целый день.

«Ученые выяснили, что волосы напрямую влияют на наше настроение и состояние. И если с утра настроение не очень, то новая прическа точно подарит повод улыбнуться», - написала Ксения.

Она завивала свои длинные волосы на плойку, а затем распушила получившиеся локоны. Обычно актриса ходит с идеально прямыми волосами, поэтому с новой прической она смотрелась особенно эффектно.

«Поднимаю себе настроение», - подписала кадры своего преображения Мишина.

В конце видео актриса покрасовалась на камеру своими новыми кудряшками.

«Доброе утро, мир», - обратилась довольная Ксения к своим подписчикам.

Напомним, Мишина на "Україна має талант" "присмотрела" замену Эллерту.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина озадачила резким заявлением о своем партнере Цымбалюке.

Также Politeka писала, наряженная Мишина устроила модную битву образов на "Україна має талант".