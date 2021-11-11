Известная украинская актриса и главная героиня первого сезона шоу «Холостячка», Ксения Мишина удивила словами о своем коллеге, вместе с которым они снимаются в сериале «Крепостная».

Как пишет Politeka.net, актриса опубликовала новые сторис на своей странице в Инстаграм.

«Иногда в пары попадаются актеры, которых я просто ненавижу», - сказала Мишина, показав в кадре Цимбалюка, кторый, похоже, повторял свою роль.

В ответ актер одарил экс-«Холостячку» строгим взглядом.

«И он меня тоже», - сказала Мишина и рассмеялась.

Однако артистка не перестала донимать коллегу.

«Все? Ты подготовил текст? Или так и будешь три часа учить?» - продолжила она.

Похоже артистка решила раззадорить партнера по съемочной площадке перед очередной сценой.

Напомним, 1 ноября состоялась премьера третьего сезона сериала «Крепостная». В сериале Мишина играет помещицу Лидию Шефер, которая измывалась над главной героиней Екатериной Вербицкой.

Напомним, Мишина резко ответила на критику и обвинения в подставе.

Как сообщала Politeka, судья "Україна має талант" Мишина показала мужчин, с которыми проводит вечер.

Также Politeka писала, что экс-участница "Холостяка" поразила Мишину и Притулу на "Україна має талант".