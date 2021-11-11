Известная украинская актриса и главная героиня первого сезона шоу «Холостячка», Ксения Мишина удивила словами о своем коллеге, вместе с которым они снимаются в сериале «Крепостная».
Как пишет Politeka.net, актриса опубликовала новые сторис на своей странице в Инстаграм.
«Иногда в пары попадаются актеры, которых я просто ненавижу», - сказала Мишина, показав в кадре Цимбалюка, кторый, похоже, повторял свою роль.
В ответ актер одарил экс-«Холостячку» строгим взглядом.
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«И он меня тоже», - сказала Мишина и рассмеялась.
Однако артистка не перестала донимать коллегу.
«Все? Ты подготовил текст? Или так и будешь три часа учить?» - продолжила она.
Похоже артистка решила раззадорить партнера по съемочной площадке перед очередной сценой.
Напомним, 1 ноября состоялась премьера третьего сезона сериала «Крепостная». В сериале Мишина играет помещицу Лидию Шефер, которая измывалась над главной героиней Екатериной Вербицкой.
Напомним, Мишина резко ответила на критику и обвинения в подставе.
Как сообщала Politeka, судья "Україна має талант" Мишина показала мужчин, с которыми проводит вечер.
Также Politeka писала, что экс-участница "Холостяка" поразила Мишину и Притулу на "Україна має талант".