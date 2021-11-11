Відома артистка Надя Дорофєєва, яка прославилася в групі "Время и Стекло" вийшла на зв'язок після отруєння і повернулася до звичного ритму життя.

Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною співачкою. Вона стала відома завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло". У 2020-му році група заявила про свій розпад, і після цього Надя Дорофєєва успішно почала сольну кар'єру під псевдонімом DOROFEEVA.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, днями артистка різко потрапила в лікарню, через що довелося скасувати її запланований концерт. Причиною госпіталізації стало отруєння. Зараз артистка вже вдома, і повертається до звичного ритму життя. Вона розповіла, як після отруєння почала їсти і яке задоволення від цього отримує.

"Хлопці, я і не знаю чи в курсі ви. Але, після отруєння, суп це так смачно. Я навіть не могла собі уявити, що так можна смачно їсти хліб і звичайний овочевий суп, смачного всім", - побажала Надя Дорофєєва.

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