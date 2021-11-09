Певица Надя Дорофеева, бывшая солистка "Время и Стекло", показала новые кадры после того, как срочно была госпитализирована с сильным отравлением.

Как передает Politeka.net со ссылкой на новые сторис Дорофеевой, сейчас артистка уже дома.

На днях 31-летней Дорофеевой пришлось отменить запланированный концерт из-за резкого ухудшения самочувствия. Исполнительница попала в больницу.

Сейчас артистка уже дома, и потихоньку возвращается к привычному ритму. При этом она отметила, что тренироваться, к примеру, пока не может, и только наблюдает за другими.

Дорофееву поддерживают друзья и коллеги.

Надя показала букет и трогательное послание от Алексея Дурнева.

Также букет Дорефой прислали MOZGI GROUP, которые продюсируют певицу.

Ранее Дорофеева показывала, что друзья не оставляли ее ни на минуту и в больнице.

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