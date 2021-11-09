Певица Надя Дорофеева, бывшая солистка "Время и Стекло", показала новые кадры после того, как срочно была госпитализирована с сильным отравлением.
Как передает Politeka.net со ссылкой на новые сторис Дорофеевой, сейчас артистка уже дома.
На днях 31-летней Дорофеевой пришлось отменить запланированный концерт из-за резкого ухудшения самочувствия. Исполнительница попала в больницу.
Сейчас артистка уже дома, и потихоньку возвращается к привычному ритму. При этом она отметила, что тренироваться, к примеру, пока не может, и только наблюдает за другими.
Младшая сестра Софии Ротару поведала о большом горе в семье: "Полностью потеряла зрение"
Победительница "Х-Фактора" Николайчук, улетев из Украины, решила похвастаться роскошным образом: фото
В селе Винника рассказали подробности о его жизни до славы и кем были родители: "Олежка мечтал о недоступной..."
ЧП в Карпатах, погиб известный украинец: что произошло
Атака на границе с Польшей: в Минообороны показали кадры
Дорофееву поддерживают друзья и коллеги.
Надя показала букет и трогательное послание от Алексея Дурнева.
Также букет Дорефой прислали MOZGI GROUP, которые продюсируют певицу.
Ранее Дорофеева показывала, что друзья не оставляли ее ни на минуту и в больнице.
Ранее сообщалось, мама Нади Дорофеевой порадовалась при дочери, что не сделала аборт: как выглядит веселая теща Дантеса
Также, Надя Дорофеева с эффектной блондинкой совместила приятное с полезным в Египте: "Вот это переход"
Politeka рассказывала, муж Дорофеевой Дантес укатил из Киева и показал, с кем проводит время: «Вот и нашел вторую половинку»