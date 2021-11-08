Известный украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал, какое спасение нашел от изматывающих киевских пробок и столичной суеты.

Как пишет Politeka.net, артист поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Дантес поделился впечатлениями от украинской природы Закарпатья.

«Бишон фризе и мальтипу - вчерашний день) будущее за буйволами)) Ребят, мегаполисы это, конечно, хорошо. Но как же хорошо было на Закарпатье. Просто рай для тех, кто устал от киевских пробок, спешки и горящих дедлайнов», - написал певец.

Он поделился фото, на котором позировал на живописной лужайке, обнимая за шею колоритного буйвола.

Поклонники тут же отреагировали на пост Дантеса.

«Как у Наденьки дела?», «А вы похожи», «очень красиво», «Такое добродушное создание, но если вы им понравитесь) так умилительно наблюдать», «Чем то похожи», «Вот и нашол свою вторую половинку», -пишут люди.

Стоит отметить, что на днях жена Дантеса, певица Надя Дорофеева отменила запланированный концерт из-за того, что оказалась в больнице. Впрочем, звезда уже обрадовала поклонников, сообщив, что чувствует себя лучше и уже отдыхает дома. У нее было сильное отравление.

Напомним, муж Дорофеевой Дантес устроил истерику на шоу "Маскарад".

Как сообщала Politeka, мужа Дорофеевой Дантеса раскритиковали за новый проект со скандальным блогером.

Также Politeka писала, что Надя Дорофеева после срочной госпитализации раскрыла свой диагноз, фото из больницы.