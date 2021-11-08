Бывшая солистка "Время и Стекло", певица Надя Дорофеева, наконец, вышла на связь и рассказала о своем нынешнем состоянии и где она сейчас.

На днях появилось сообщени, что 31-летняя Дорофеева отменяет запланированный концерт из-за резкого ухудшения самочувствия. Певицу положили в больницу на обследование.

В своих новых "сториз" в Инстаграм Дорофеева сообщила, что с ней произошло и как она чувствует себя сейчас, передает Politeka.net.

"Ребята! Я только приземлилась. Я дома 🙏. Вчера со мной случилось сильнейшее отравление. Мне уже лучше. Спасибо, что переживали и поддерживали", - откликнулась звезда.

Надя показала кадр с капельницей из больницы, а также своих друзей, которые не оставляли ее ни на минуту.

Также Дорофеева ужаснула фото своей руки с синяками от уколов.

"Вчера мне не могли поставить капельницу 5 раз. Это при том, что я панически боюсь уколов", - пожаловалась она.

Где именно должно было состояться шоу звезды точно неизвестно. После отдыха с мужем Владимиром Дантесом в Португалии исполнительница отправилась с концертами в Египет.

Примечательно, что в одном из отелей в Египте в начале ноября произошло массовое отравление туристов, пострадали более сотни человек, в том числе как минимум 13 украинцев. Об этом сообщают наши соотечественники в соцсети. По словам украинки Татьяны Копач, отдыхавшей с мужем, сложно сказать, чем именно могли отравиться люди. Она предположила, что случившееся, скорее, похоже на инфекцию или бактерию.

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