Известный украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес, который также является тренером одной и команд «Лиги смеха», записал видеообращение.
Как пишет Politeka.net, Дантес опубликовал новые сторис на своей странице в Инстаграм.
Сперва муж Дорофеевой показал забавный роли, снятый для ТикТок.
«Пока все еще спят, решил тихонько сделать кофе», - говорится в подписи. Однако звуки кофе-машины оказались совсем не тихими, из-за чего видео оказалось довольно забавным.
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Затем Дантес записал обращение, когда уже ехал за рулем авто.
«Доброе утро. Сегодня съемки финала «Лиги смеха». Они прям с самого утра», - сказал певец.
«В видео я соврал. С самого утра репетиции», - уточнил он.
Напомним, на днях Наде Дорофеевой пришлось отменить концерт из-за сильного отравления. Певице даже понадобилась госпитализация, но сейчас артистка уже дома.
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