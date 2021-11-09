Известный украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес, который также является тренером одной и команд «Лиги смеха», записал видеообращение.

Как пишет Politeka.net, Дантес опубликовал новые сторис на своей странице в Инстаграм.

Сперва муж Дорофеевой показал забавный роли, снятый для ТикТок.

«Пока все еще спят, решил тихонько сделать кофе», - говорится в подписи. Однако звуки кофе-машины оказались совсем не тихими, из-за чего видео оказалось довольно забавным.

Затем Дантес записал обращение, когда уже ехал за рулем авто.

«Доброе утро. Сегодня съемки финала «Лиги смеха». Они прям с самого утра», - сказал певец.

«В видео я соврал. С самого утра репетиции», - уточнил он.

Напомним, на днях Наде Дорофеевой пришлось отменить концерт из-за сильного отравления. Певице даже понадобилась госпитализация, но сейчас артистка уже дома.

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