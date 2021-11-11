Известная артистка Надя Дорофеева, которая прославилась в группе "Время и Стекло" вышла на связь после отравления и вернулась к привычному ритму жизни.

Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной певицей. Она стала известна благодаря своему участию в группе "Время и Стекло". В 2020-ом году группа заявила о своём распаде, и после этого Надя Дорофеева успешно начала сольную карьеру под псевдонимом DOROFEEVA.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, на днях артистка резко попала в больницу, из-за чего пришлось отменить её запланнированный концерт. Причиной госпитализации стало отравление. Сейчас артистка уже дома, и возвращается к привычному ритму жизни. Она рассказала, как после отравления начала есть и какое удовольствие от этого получает.

"Ребята, я и не знаю в курсе ли вы. Но, после отравления, суп это так вкусно. Я даже не могла себе представить, что так можно вкусно есть хлеб и обычный овощной суп, приятного аппетита всем", - пожелала Надя Дорофеева.

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