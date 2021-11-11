Українська актриса, перша "Холостячка" і суддя шоу "Україна має талант" Ксенія Мішина засвітилася з незвичайним малюком на руках, вразивши шанувальників.
Як пише Politeka.net, в Instagram у Мішиної з'явилося фото з милою собачкою, яку вона тримала на руках. Актриса притулилася до малюка і поцілувала його.
"Насправді я дуже люблю знайомитися з цікавими і захопленими своєю справою людьми і нещодавно мені представився такий випадок. Знайомство настільки мене вразило, що я хочу вам про нього розповісти!"- зазначила Ксенія.
За її словами, вона познайомилася з психологом, яка допомогла їй поміняти сприйняття багатьох речей у житті.
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У коментарях артистці залишили масу приємних слів.
"Просто прекрасна, краса", "коли собі такого красеня заведете, Ксенія?", "Це дуже зворушливо і мило", «така красива, найкраща», «які милі», «Ксенія, яка ви розумничка. Така добра, весела! Залишайтеся такою завжди", - пишуть користувачі Мережі.
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