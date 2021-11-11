Відома українська актриса і головна героїня першого сезону шоу «Холостячка», часто дивує модними образами на зйомках нового сезону на шоу «Україна має талант», і цей раз не був винятком.

Популярна актриса все частіше дивує на публіці різними варіантами модних луків, так як артистка встигає не тільки зніматися в серіалах, але і бере участь в різних проектах. Іноді Мішиній навіть доводиться чергувати графік зйомок.

У ролі судді на шоу талантів Мішина вибирала досить запам'ятовуються образи, які відразу обговорювали її фанати. Цього разу шанувальникам запропонували вибрати найкраще:

"Обережно, дуже красиво! 😍 Який образ Ксенії Мішиної (@misha.k.ua) з минулих випусків "Україна має талант" вам сподобався найбільше? #Українаімеетталант #ВозможноВсе " - сказано в описі під кадром.

Користувачі відреагували по-різному:

"Все🔥 ідеальна жінка❤️; 1🔥 Ксенії дуже йдуть костюми); хто вирішив, що це красиво?; Я дивилася всі випуски"в України є талант". Ксенії йдуть всі образи); тільки через неї і не дивлюся; красуня; дуже красива, симпатична дама. Все на ній красиво!; Обидва, вона просто богиня🔥; жінка вона правда красива, але ці високі зачіски їй не йдуть, як мені здається: (; надзвичайно красива🔥».

Раніше Мішину вразив виступ подружньої пари менталістів Mind2Mind-Марини з Дніпра і Джеймса з Великобританії.

Їх талант полягав у тому, що дружина може читати думки свого чоловіка. Пара продемонструвала це судям - Ксенії Мішиній, Сергію Притулі та Євгену Коту - на практиці. Так, Марина з зав'язаними очима вгадувала предмети з кишень суддів, які розглядав її чоловік, а потім навіть «прочитала» CVV-код банківської карти Сергія Притули.

Нагадавши, суддя "Україна має талант" Мішина різко відповіла на критику і звинувачення в підставі.

Як повідомляла Politeka, суддя "Україна має талант" Мішина показала чоловіків, з якими проводить вечір.

Також Politeka писала, що екс-учасниця " Холостяка "вразила Мішину і Притулу на"Україна має талант".