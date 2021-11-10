Відома українська акторка, яка стала героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостячка", Ксенія Мішина відверто зізналася про свої проблеми та розповіла про відвідування психотерапевта.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram 32-річна Ксенія Мішина, яка стала суддею нового сезону шоу "Україна має талант", написала відвертий пост про проблеми зі здоров’ям, через які опинилася в психіатричній лікарні. Мішина зізналася, що під час навчання в університеті вона була близька до депресії, у неї був невроз і панічні атаки.

Пізніше у сторіс акторка розповіла, про спілкування зі своїм першим психотерапевтом, яка буквальна врятувала її з того стану.

"Після роботи з нею я зрозуміла, що це нормально, абсолютно нормально, просити про допомогу, отримувати допомогу і розвиватися завдяки знанням інших людей. З того моменту в мене не залишилося жодних упереджень щодо роботи з психікою. Це мене дійсно дуже сильно проштовхнуло і змінило мій стан. Я зрозуміла цінність роботи зі спеціалістом, тому що на той момент це було єдиною "таблеткою" на шляху до зцілення. Більше мені нічого не допомагало", - відверто зізналася Ксенія.

Рaніше Politeka писала, що суддя "Україна має талант" Мішина блиснула модними нарядами, вибісивши мережу: "Хто вирішив, що це гарно?".

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