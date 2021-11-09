Актриса і екс- "Холостячка" Ксенія Мішина, яка стала суддею на шоу "Україна має талант", привернула увагу інших зірок новим одкровенням.

У своєму пості в Instagram 8 листопада Ксенія Мішина розповіла, що у неї був невроз - панічні атаки, передає Politeka.net. Зірка боялася виходити на вулицю без електронного тонометра, корвалолу і каптопресса.

Зі своєю проблемою зірка звернулася до психотерапевта, з якою в міру спілкування, вона стала приходити в себе. За словами Мішиної, за три місяці спілкування з фахівцем, вона змогла "познайомитися" з собою.

Зірка розповіла, що полюбила свого психотерапевта, адже вона єдина, хто зрозумів її у той момент. Після роботи над собою Мішина зрозуміла, що хоче стати актрисою.

Одкровення вразили багатьох українських зірок, серед яких хореографи Дмитро Дікусар і Женя Кот, ведучий Володимир Остапчук і актриса Ольга Сумська, які поставили лайки.

"Читаю і мурашки.... 🤍 🤍 🤍 🤍 🤍 🤍 ",- прокоментувала актриса Наталія Денисенко.

"Як круто, що ти про це пишеш👏 👏 👏", - написав ведучий і блогер Олексій Дурнєв.

"Ого, ось це так. Ви велика молодець!😘 😍 😊 ", "Ксенія, спасибі за вашу відвертість! Дивлячись на Вас розумієш, що можна самому себе створювати і міняти в кращу сторону! Йти до себе справжнього! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ",- написали інші.

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