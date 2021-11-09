Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина, которая стала судьей на шоу "Україна має талант", привлекла внимание других звезд новым откровением.

В своем посте в Инстаграм 8 ноября Ксения Мишина рассказала, что у нее был невроз - панические атаки, передает Politeka.net. Звезда боялась выходить на улицу без электронного тонометра, корвалола и каптопресса.

Со своей проблемой звезда обратилась к психотерапевту, с которой по мере общения, она стала приходить в себя. По словам Мишиной, за три месяца общения со специалистом, она смогла "познакомиться" с собой.

Звезда рассказала, что полюбила своего психотерапевта, ведь она единственная, кто понял ее в тот момент. После работы над собой Мишина поняла, что хочет стать актрисой.

Откровения поразили многих украинских звезд, среди которых хореографы Дмитрий Дикусар и Женя Кот, ведущий Владимир Остапчук и актриса Ольга Сумская, которые поставили лайки.

"Читаю и мурашки…. 🤍🤍🤍🤍🤍🤍", - прокомментировала актриса Наталья Денисенко.

"Как круто, что ты об этом пишешь👏👏👏", - написал ведущий и блогер Алексей Дурнев.

"Ого, вот это да. Вы большая молодец!😘😍😊", "Ксения, спасибо за Вашу откровенность! Глядя на Вас понимаешь, что можно самому себя создавать и менять в лучшую сторону! Идти к себе настоящему! ❤️❤️❤️", - написали остальные.

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