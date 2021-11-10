Известная украинская актриса, которая стала героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка", Ксения Мишина откровенно призналась о своих проблемах и рассказала о посещении психотерапевта.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram 32-летняя Ксения Мишина, которая стала судьей нового сезона шоу "Україна має талант", написала откровенный пост о проблемах со здоровьем, из-за которых оказалась в психиатрической больнице. Мишина призналась, что во время учебы в университете она была близка к депрессии, у нее был невроз и панические атаки.

Позже в сторис актриса рассказала об общении со своим первым психотерапевтом, которая буквально спасла ее из того состояния.

"После работы с ней я поняла, что это нормально, абсолютно нормально, просить о помощи, получать помощь и развиваться благодаря знаниям других людей. С того момента у меня не осталось никаких предубеждений относительно работы с психикой. Это меня действительно очень сильно протолкнуло и изменило мое состояние. Я поняла ценность работы со специалистом, потому что на тот момент это было единственной "таблеткой" на пути к исцелению. Больше мне ничего не помогало", - откровенно призналась Ксения.

Ранее Politeka писала, что судья" Україна має талант "Мишина блеснула модными нарядами, выбесив сеть:" кто решил, что это красиво?".

Напомним, что Дикусар, Остапчук, кот и другие откликнулись на новую порцию откровений Мишиной: "Читаю и мурашки".

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