Відома українська актриса, суддя шоу "Україна має талант" Ксенія Мішина вразила яскравими нарядами, які їй підготували стилісти для участі в проекті.
Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці телеканалу «СТБ» в Instagram з'явився колаж з нарядами Ксенії Мішиної.
"Обережно, дуже красиво! Який образ Ксенії Мішиної з минулих випусків "Україна має талант" вам сподобався найбільше?",- підписали фото автори аккаунта.
У коментарях глядачі залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики. Деяких розлютили вбрання артистки.
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"Жінка вона, правда, красива, але ці високі зачіски їй не пасують, як мені здається", "Всі вогонь, ідеальна жінка", "Тільки через неї і не дивлюся", "Хто вирішив, що це гарно?", "Ніякий, і вона ніяка", "Обидва, вона просто богиня", "Дуже красива, приваблива жінка. Все на ній красиво!", "Їй дуже пасують костюми", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Ксенія Мішина розповіла, який діагноз їй поставили в психлікарні: "лікар вимовила...".
А ще Politeka писала, що Ксенія Мішина озвучила улюбленців на "Україна має талант": "Ви прибульці?".
Також Politeka повідомляла, що Мішина несподівано звернулася до зірки "Моя улюблена Страшко": "який ти чудовий...".