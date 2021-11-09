Відома українська актриса, суддя шоу "Україна має талант" Ксенія Мішина вразила яскравими нарядами, які їй підготували стилісти для участі в проекті.

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці телеканалу «СТБ» в Instagram з'явився колаж з нарядами Ксенії Мішиної.

"Обережно, дуже красиво! Який образ Ксенії Мішиної з минулих випусків "Україна має талант" вам сподобався найбільше?",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях глядачі залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики. Деяких розлютили вбрання артистки.

"Жінка вона, правда, красива, але ці високі зачіски їй не пасують, як мені здається", "Всі вогонь, ідеальна жінка", "Тільки через неї і не дивлюся", "Хто вирішив, що це гарно?", "Ніякий, і вона ніяка", "Обидва, вона просто богиня", "Дуже красива, приваблива жінка. Все на ній красиво!", "Їй дуже пасують костюми", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ксенія Мішина розповіла, який діагноз їй поставили в психлікарні: "лікар вимовила...".

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