Хореограф і новий суддя "Україна має талант" Євген Кот показав свою кохану, здивувавши розповіддю українців в Instagram.

Як пише Politeka.net, Євген Кот став переможцем шоу" Танці з зірками " разом з актрисою Ксенією Мішиной кілька років тому. А тепер колишніх партнерів запросили судити проект"Україна має талант". Третім суддею став Сергій Притула. Не забуває Євген і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікаво.

На нових фото Євген здався з алабаєм. Зірка стояв біля колод, хвалячись розкішною собакою.

"Чи є у вас своїх домашніх улюбленців? Хто у них і як їх звуть?

Ця красуня не так часто потрапляє в мій Інстаграмм, як кішки. Всі хто знає, що вона така у мене є, то просто милуйтеся цією ведмедицею, а ті, хто бачить її вперше, тоді знайомтеся! Це моя улюблена собака, яку дуже сильно хотіла все життя, але не мала можливості завести собі такого улюбленця. Звуть її-Ейва так, як то дерево з фільму» Аватар", хоча таке ім'я насправді існує в тому регіоні звідки походить її порода Середньоазіатська вівчарка або Туркменський вовкодав або, як кажуть в народі - алабай. Ейве майже 8 років, вона одна з кращих пастухів і охоронців, але зараз вона нікого не пасе, тільки задовільно охороняє наш будинок. Мені стає дуже смішно коли на прогулянці я бачу як люди цураються її). Так, з якогось боку я їх розумію, але б знали вони яка вона дійсно привітна, лагідна і добра коли я поруч! Іноді мені здається, що у неї душа хом'ячка. Суворою вона буває тільки на своїй території або коли хоче захистити мене і членів сім'ї або коли відповідає на пряму агресію і з мого дозволу! Дівчинка вона у мене струнка і граціозна, всього 56 кг ваги. Знали б ви, як вона м'яка, особливо взимку. Я дуже люблю свою собачку, думаю ви мене розумієте", - написав Євген.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Ми теж її полюбили, вона принадність)", " яка красуня у Вас. Поки у нас вдома немає тварин, але це поки....", "У мене є собака, на ім'я Шанель, дуже добра".

Нагадаємо, екс-учасниця "Холостяка" вразила Мішину і Притулу на "Україна має талант"

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