Відома українська актриса і головна героїня першого сезону шоу» Холостячка«, Ксенія Мішина здивувала словами про свого колеги, разом з яким вони знімаються в серіалі "Кріпосна".

Як пише Politeka.net, актриса опублікувала нові сторіс на своїй сторінці в Instagram.

"Іноді в пари трапляються актори, яких я просто ненавиджу», - сказала Мішина, показавши в кадрі Цимбалюка, хто, схоже, повторював свою роль.

У відповідь актор обдарував екс - » Холостячку " суворим поглядом.

"І він мене теж», - сказала Мішина і розсміялася.

Однак артистка не перестала дошкуляти колегу.

"Все? Ти підготував текст? Або так і будеш три години вчити?"- продовжила вона.

Схоже артистка вирішила розохотити партнера по знімальному майданчику перед черговою сценою.

Нагадаємо, 1 листопада відбулася прем'єра третього сезону серіалу «кріпосна». У серіалі Мішина грає поміщицю Лідію Шефер, яка знущалася над головною героїнею Катериною Вербицькою.

Нагадаємо, Мішина різко відповіла на критику і звинувачення в підставі.

Як повідомляла Politeka, суддя "Україна має талант" Мішина показала чоловіків, з якими проводить вечір.

Також Politeka писала, що екс-учасниця " Холостяка "вразила Мішину і Притулу на"Україна має талант".