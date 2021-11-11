Украинская актриса, первая «Холостячка» и судья шоу «Україна має талант» Ксения Мишина засветилась с необычным малышом на руках, впечатлив поклонников.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Мишиной появилось фото с милой собачкой, которую она держала на руках. Актриса прижалась к малышу и поцеловала его.

«На самом деле я очень люблю знакомиться с интересными и увлечёнными своим делом людьми и недавно мне представился такой случай. Знакомство настолько меня впечатлило, что я хочу вам о нем рассказать!», - отметила Ксения.

По ее словам, она познакомилась с психологом, которая помогла ей поменять восприятие многих вещей в жизни.

В комментариях артистке оставили массу приятных слов.

«Просто прекрасна, красота», «Когда себе такого красавчика заведете, Ксения?», «Это очень трогательно и мило», «Такая красивая, лучшая», «Какие милые», «Ксения, какая вы умничка. Такая добрая, веселая! Оставайтесь такой всегда», - пишут пользователи сети.

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