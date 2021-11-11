Зірка "Дизель шоу" Євген Сморигін поділився своїм рідкісним архівним фото, яке багато років тому зробив його дідусь, і розповів про ставлення до школи.
Як пише Politeka.net, відповідний пост з'явився на сторінці «Дизель шоу» в Instagram. Так, Сморигін вирішив показати архівне фото, на якому він був ще молодшокласником. На знімку маленький Євген стоїть в шкільній формі і з портфелем за плечима. Хлопчик опустив голову і виглядає дуже сумним.
"Я називаю це фото "Літа немає". Фотографія зроблена моїм дідусем в перший тиждень нового навчального року. В очах цього хлопчика-біль усіх дітей: "чому так швидко закінчилися літні канікули??? Знову школа, попереду похмурі осінні дні...", - розповів гуморист.
Для нього цей знімок передає цілу гаму емоцій, пов'язаних зі школою.
Україна жорстко покарала чоловіка Алли Пугачової Галкіна: в СБУ розкрили, за що саме поплатився російський гуморист
Каменських засвітила дизайнерський інтер'єр їх з Потапом елітного особняка: світлі меблі і металеві люстри
Непоправне сталося з відомою актрисою, приховували два тижні: "Така красива і така доля трагічна"
Нова трагедія в родині загиблого мера Кривого Рогу Павлова: "виявлено тіло..."
Дружина учасника "Танців з зірками" публічно звернулася до нього після того, як вони роз'їхалися: "Пробач, але я хочу сказати..."
Шанувальники артиста не змогли пройти повз цей пост.
"Женю навіть не відразу впізнала. Гарненький", "який білобрисик", "у тому, що діти ненавидять школу винні дорослі, я так вважаю. Аж надто великі вимоги їм висуваємо", "Давайте наступну фотку Крутоголова або Глущенко. Дуже цікаво, якими вони були в дитинстві)", - пишуть люди.
Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" розкрила, що їй допомогло досягти успіху.
Як повідомляла Politeka, Бережок "побив" Гашенка з "Дизель шоу" прямо на сцені, кадри потрапили в мережу.
Також Politeka писала, Глущенко з "Дизель шоу" в міні-шортах змусила Сморигіна пускати слинки.