Зірка "Дизель шоу" Євген Сморигін поділився своїм рідкісним архівним фото, яке багато років тому зробив його дідусь, і розповів про ставлення до школи.

Як пише Politeka.net, відповідний пост з'явився на сторінці «Дизель шоу» в Instagram. Так, Сморигін вирішив показати архівне фото, на якому він був ще молодшокласником. На знімку маленький Євген стоїть в шкільній формі і з портфелем за плечима. Хлопчик опустив голову і виглядає дуже сумним.

"Я називаю це фото "Літа немає". Фотографія зроблена моїм дідусем в перший тиждень нового навчального року. В очах цього хлопчика-біль усіх дітей: "чому так швидко закінчилися літні канікули??? Знову школа, попереду похмурі осінні дні...", - розповів гуморист.

Для нього цей знімок передає цілу гаму емоцій, пов'язаних зі школою.

Шанувальники артиста не змогли пройти повз цей пост.

"Женю навіть не відразу впізнала. Гарненький", "який білобрисик", "у тому, що діти ненавидять школу винні дорослі, я так вважаю. Аж надто великі вимоги їм висуваємо", "Давайте наступну фотку Крутоголова або Глущенко. Дуже цікаво, якими вони були в дитинстві)", - пишуть люди.

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