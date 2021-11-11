Известная актриса Виктория Булитко из "Дизель шоу" раскрыла секрет своего успеха, и дала жизненный совет украинцам.
Как передает Politeka.net, Виктория Булитко является известной украинской юмористкой. Также она известная как актриса "Дизель шоу". Девушка начинала свою карьеру в разных юмористических проектах. После этого она попала в команду КВН "Девчонки из Житомира", где выступала как поющая актриса.
Так, на этот раз актриса опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Виктория Булитко перед нанесением грима позирует на камеру. Под фото звезда "Дизель шоу" решила дать наставление украинцам и рассказала, как сама достигла успеха.
"Друзья, не забывайте, что жизнь прекрасна! Но, также не забывайте, что она быстротечна.
Выбирайте для своего жизненного пути тех людей, с кем хочется делать общее дело, путешествовать, кому хочется доверять, кто тебя вдохновляет, с кем ты чувствуешь себя свободным , особенным и счастливым.
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Выбирайте ту работу, которая приносит вам удовольствие, кайф, позитив, вызывает интерес, радость, и даёт много энергии, несмотря на усталость.
Помните, что всё в ваших руках. И что, очень важно жить с благодарностью, каждый день. Эта энергия даст вам сил и будет помогать в вашем пути.
И, пишу я это не только для тех, кто ещё не выбрал свой вектор, но и для тех, кто хочет, что-то изменить, но боится. Поверьте, это не пустые слова. Сама прошла извилистый путь))) Потому, как уезжала из Запорожья в Киев в НИКУДА, не имея за спиной ничего, кроме Родительского Благословения . При этом, жилья своего не было , а в кармане скромно лежали 100$ (доллар тогда был по 8).
Но, самое главное, что я верила в то, что, если ты хочешь, к чему-то стремишься, и внутри переполнен светлой энергией, то у тебя всё получится
P.S. Добра, мира, любви!
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Да, поза на фото кажется закрытой, но, я всегда так сижу на гриме", - высказалась Виктория Булитко.
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