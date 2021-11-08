Звезды «Дизель шоу» Александр Бережок и Евгений Гашенко насмешили ситуацией, которая произошла с двумя работниками эвакуационной службы.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм «Дизель шоу» появился отрывок из миниатюры, в которой играли артисты. По сюжету, работник службы в процессе эвакуации уронил дорогой автомобиль.

«Ситуация - врагу не пожелаешь. Эвакуаторщик Рома уронил Гелендваген с козырными номерами. Хорошо, что рядом с ним есть настоящий друг, который прикроет и врежет с любовью, чтобы владелец тачки пожалел!», - подписали видео авторы аккаунта.

Отметим, что по сюжету миниатюры Александр Бережок должен был несколько раз избить Гашенко, что он и сделал. Артисты прекрасно выполнили свои роли, насмешив зрителей.

Как известно, Александр Бережок и Евгений Гашенко являются постоянными актерами «Дизель шоу». Также артисты активно снимаются в проектах студии, в том числе в сериале «Папаньки».

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