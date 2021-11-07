Актори студії "Диезль шоу" вирішили показати шанувальникам смішну мініатюру про ситуацію із послугою суші-гьорл, у якій зіграли Євген Сморигін та Сергій Писаренко.
Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці "Дизель студіо" в Instagram перед новими випусками "Дизель шоу" часто публікують смішні фрагменти виступів, щоб заінтригувати глядачів. Цього разу шанувальникам вирішили показати смішну ситуацію, коли замість дівчини на послугу суші-гьорл приїхав хлопець.
"Коли хотів здивувати друзів, але сам здивувався від такого "сюрпризу"! 😲😜Герой Сергія Писаренка замовив додому суші-гьорл – оголену дівчину, на якій подаються японські закуски. Але замість неї приїхав суші-бой! 😳 Чи зможе бой стати гьорл і чи помітять друзі "підставу"? 😏 😏 Дивіться у новому номері від "Дизель Шоу"😎", - написали на сторінці.
Так, суші-боя зіграв талановитий актор Євген Сморигін, а розлюченого клієнта – Сергій Писаренко.
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Шанувальникам сподобався новий номер "Дизель шоу", вони написали багато коментарів.
"Прем'єра просто відпад! Все було круто і запально! Молодці постаралися на славу👍🔥🔥🔥❤️", "👏🔥❤️Ох це круто)) Люблю вас!!! 😂", "Круто", - написали в мережі.
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