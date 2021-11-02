Артистка "Дизель шоу" Вікторія Булітко, яка раніше втратила голос прямо під час зйомок у серіалі, показала себе і розповіла, як справляється з проблемою.

Як відомо, популярна гумористка не тільки виступає на сцені «Дизель шоу», але і знімається в серіалах. Нещодавно вона поскаржилася на те, що прямо під час знімального процесу з нею сталося непередбачене: Вікторія несподівано почала втрачати голос і повністю осипла.

Артистка поскаржилася на те, що прийшла на знімальний майданчик з одним голосом, а вийшла з іншим. При цьому їй ще належало відзняти одну сцену.

Як пише Politeka.net, в нових сторіз на своїй сторінці в Instagram Булітко показала, як лікується після втрати голосу.

На кадрах артистка лежить в ліжку з сумним виразом обличчя.

"Постільний режим, мовчання, рясне пиття. Такий розпорядок на сьогодні", - написала Вікторія.

Судячи з сумних очей, її зовсім не радує перспектива провести так день.

Нагадаємо, з Булітко з "Дизель Шоу" трапилася біда прямо на зйомках, подробиці.

Як повідомляла Politeka, зірка "Дизель шоу" Булітко осоромилася, спробувавши продемонструвати вокал.

Також Politeka писала, що Булітко з "Дизель Шоу" заговорила про непоправну втрату: "Ти завжди зі мною...".