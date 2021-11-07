Актеры студии "Диезль шоу" решили показать поклонникам смешную миниатюру о ситуации с услугой суши-герл, в которой сыграли Евгений Сморигин и Сергей Писаренко.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице "Дизель студио" в Instagram перед новыми выпусками "Дизель шоу" часто публикуют смешные фрагменты выступлений, чтобы заинтриговать зрителей. На этот раз поклонникам решили показать смешную ситуацию, когда вместо девушки на услугу суши-герл приехал парень.

"Когда хотел удивить друзей, но сам опешил от такого "сюрприза"!😲😜 Герой Сергея Писаренко заказал домой суши-гёрл – обнажённую девушку, на которой подаются японские закуски. Но вместо нее приехал суши-бой!😳 Сможет ли бой стать гёрл и заметят ли друзья "подставу"?😏 Смотрите в новом номере от "Дизель Шоу"😎 ", - написали на странице.

Так, суши-боя сыграл талантливый актер Евгений Сморигин, а разъяренного клиента – Сергей Писаренко.

Поклонникам понравился новый номер "Дизель шоу", они написали много комментариев.

"Премьера просто отпад! Все было круто и зажигательно! Молодцы постарались на славу👍🔥🔥🔥❤️", "👏🔥❤️Ох это круто)) Люблю вас!!! 😂", "Круто", - написали в сети.

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