Звезда «Дизель шоу» Евгений Сморигин поделился своим редким архивным фото, которое много лет назад сделал его дедушка, и рассказал об отношении к школе.
Как пишет Politeka.net, соответствующий пост появился на странице «Дизель шоу» в Инстаграм. Так, Сморигин решил показать архивное фото, на котором он был еще младшеклассником. На снимке маленький Евгений стоит в школьной форме и с портфелем за плечами. Мальчик опустил голову и выглядит очень грустным.
«Я называю это фото «Лета нету». Фотография сделана моим дедушкой в первую неделю нового учебного года. В глазах этого мальчика - боль всех детей: «Почему так быстро закончились летние каникулы??? Снова школа, впереди хмурые осенние дни…», - рассказал юморист.
Для него этот снимок передает целую гамму эмоций, связанных со школой.
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Поклонники артиста не смогли пройти мимо этого поста.
«Женю даже не сразу узнала. Хорошенький», «Какой белобрысик», «В том, что дети ненавидят школу виноваты взрослые, я так считаю. Уж слишком большие требования им выдвигаем», «Давайте следующую фотку Крутоголова или Глущенко. Очень интересно, какими они были в детстве)», - пишут люди.
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