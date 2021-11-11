Звезда «Дизель шоу» Евгений Сморигин поделился своим редким архивным фото, которое много лет назад сделал его дедушка, и рассказал об отношении к школе.

Как пишет Politeka.net, соответствующий пост появился на странице «Дизель шоу» в Инстаграм. Так, Сморигин решил показать архивное фото, на котором он был еще младшеклассником. На снимке маленький Евгений стоит в школьной форме и с портфелем за плечами. Мальчик опустил голову и выглядит очень грустным.

«Я называю это фото «Лета нету». Фотография сделана моим дедушкой в первую неделю нового учебного года. В глазах этого мальчика - боль всех детей: «Почему так быстро закончились летние каникулы??? Снова школа, впереди хмурые осенние дни…», - рассказал юморист.

Для него этот снимок передает целую гамму эмоций, связанных со школой.

Поклонники артиста не смогли пройти мимо этого поста.

«Женю даже не сразу узнала. Хорошенький», «Какой белобрысик», «В том, что дети ненавидят школу виноваты взрослые, я так считаю. Уж слишком большие требования им выдвигаем», «Давайте следующую фотку Крутоголова или Глущенко. Очень интересно, какими они были в детстве)», - пишут люди.

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