Екс-солістка групи "НеАнгели", українська співачка Вікторія Смеюха вразила видом на відомому шоу, влаштувавши справжню демонстрацію своєї фігури.

Як пише Politeka.net, в Instagram у зірки з'явилися фото з проекту "Хто зверху?". Вона прийшла на зйомки в мініатюрному джинсовому топі, який підкреслив її атлетичну фігуру. На одному зі знімків Смеюха залізла на стіл до команди чоловіків, засвітивши свої принади перед Євгеном Клопотенком і MELOVIN.

"Сьогодні в програмі #хтозверху! Вже о 19:00 на @novy_channel з прекрасними людьми! VIKTORIA - значить перемога! В кінцевому рахунку належить розібратися самим, на чиєму ви боці", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу захоплених слів.

"Образ дуже класний, неординарний", "Красуня", «Бейба», «Богиня», «Круто», «яка ж ти класна Вікторія, і фігура стає все крутіше і крутіше», «як вино, з кожним днем все красивіше», "Ось це жінка", - пишуть користувачі Мережі.

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