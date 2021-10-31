Співачка Вікторія Смеюха, яка була солісткою групи "НеАнгели", показала свій новий образ і задала українцям провокаційне запитання в Instagram.

Як пише Politeka.net, колишня солістка "Неанагелів" Вікторія Смеюха зараз зайнята сольною кар'єрою, а також веде сторінку в Instagram. На нових кадрах зірка здалася в чорній сукні на тоненьких бретельках, а в руках тримала сумочку.

"Генрі Крамер (якому, як пишуть взагалі не щастило з дівчатами, написав книгу «МОЛОТ відьом». Вона стала початком всієї вечірки з викорінення красивих жінок, звинувачених у чаклунстві.

Анна Гельді стала останньою законно страченою за магію жінкою, через 300 років. Вірування в мізках обивателів накладалися одне на інше, формуючи специфічний погляд на світ, в якому було місце і чаклунству, і ангелам, і іншим проявам вищих або нижчих сил.

Досвід нікого нічому не навчив. Тому багато посилено вбираються відьмами. А як ви ставитеся до виразу»все зло від баб"?",- написала Вікторія.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Краса", "чарівна краса", "красива фотографія", "дуже красива".

Нагадаємо, Смеюха з "НеАнгелів" розповіла гірку правду про зраду нареченого

А ще Politeka повідомляла, що екс-солістка "НеАнгелів" Смеюха несподівано показала фото з Камінською і натякнула на зраду

Також Politeka писала, що екс-солістка "НеАнгелів" Смеюха показала язик, вразивши несподіваним талантом



