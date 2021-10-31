Співачка Вікторія Смеюха, яка була солісткою групи "НеАнгели", показала свій новий образ і задала українцям провокаційне запитання в Instagram.
Як пише Politeka.net, колишня солістка "Неанагелів" Вікторія Смеюха зараз зайнята сольною кар'єрою, а також веде сторінку в Instagram. На нових кадрах зірка здалася в чорній сукні на тоненьких бретельках, а в руках тримала сумочку.
"Генрі Крамер (якому, як пишуть взагалі не щастило з дівчатами, написав книгу «МОЛОТ відьом». Вона стала початком всієї вечірки з викорінення красивих жінок, звинувачених у чаклунстві.
Анна Гельді стала останньою законно страченою за магію жінкою, через 300 років. Вірування в мізках обивателів накладалися одне на інше, формуючи специфічний погляд на світ, в якому було місце і чаклунству, і ангелам, і іншим проявам вищих або нижчих сил.
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Досвід нікого нічому не навчив. Тому багато посилено вбираються відьмами. А як ви ставитеся до виразу»все зло від баб"?",- написала Вікторія.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Краса", "чарівна краса", "красива фотографія", "дуже красива".
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