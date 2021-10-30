Известная украинская певица, экс-солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха на интервью со Славой Деминым рассказала о том, как узнала, что ее любимый ей изменил.

Как пишет Politeka.net, 35-летняя певица Виктория Смеюха 15 лет выходила на сцену вместе со Славой Каминской в составе известной группы "НеАнгелы". В 2021 году продюсер группы заявил о прекращении ее существования, а солистки начали сольные карьеры под псевдонимами VIKTORIA (Смиюха) и SLAVA KAMINSKA.

На интервью со Славой Деминым певица рассказала не только о том, как пережила распад группы, как начинала сольную карьеру, но и затронула тему личной жизни. Как известно, девушка встречала с каскадером Иван Стрижаковым, который даже сделал ей предложение. Пара планировала свадьбу, однако через пять месяцев после предложения Смеюха узнала об измене возлюбленного.

"Если кто-то не знает, это история о том, что у вас были отношения. Все шло к свадьбе, а потом ты узнала, что он изменил тебе с твоей же фанаткой", - сказал Демин.

Смеюха рассказала, как это произошло. Она сказала, что узнала об этом из соцсетей.

"Я была на гастролях и мне прислали какое-то фото и так и спросили: "Это не ваш?",- рассказала Виктория.

"То есть, это девушка, с которой он изменил?",- спросил Демин.

"Да, я думаю, да. Скорее всего, это был продуманный ход. Он был в ярости, потому что узнал, что я об этом знаю", - сказала певица.

Также певица рассказала, что она не так болезненно пережила измену, потому что отдалась работе. Смеюха сказала, что серьезные отношения у нее были давно и она не прочь снова с кем-то встречаться.

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