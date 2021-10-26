Відома українська співачка, колишня учасниця гурту "НеАнгели" Вікторія Сміюха розговорилася на інтерв’ю зі Славою Дьоміним та розповіла про своє справжнє ім’я.

Як пише Politeka.net, 35-річна співачка Вікторія Сміюха 15 років виходила на сцену разом зі Славою Камінською у складі відомої групи "НеАнгели". У 2021 році продюсер групи заявив про припинення її існування, а солістки почали сольні кар’єри під псевдонімами VIKTORIA (Сміюха) та SLAVA KAMINSKA.

Мало хто із шанувальників виконавиці знає, що Вікторія Сміюха – це її сценічний псевдонім. В інтерв’ю Славі Дьоміну в програмі "Слава+", екс"НеАнгел" розкрила своє справжнє ім’я.

Як виявилося, по паспорту співачку звати Катерина Сміюха.

"Ти по паспорту Катерина була. Тобто ти Катерина Сміюха", - сказав Дьомін.

"Була і є. Досі. Як мінімум, Вікторія дала мені мою популярність. Завдяки Вікторії мене уособлюють як артистку. Я розділяю, мені дуже подобається, що саме от це "Розділяй і володарюй". Я в житті – Катя, така владна, але при цьому я душевно домашня, все таки. І з друзями, коли зустрічаємося, вони мене називають тільки моїм справжнім ім’ям. Вікторія – сценічний образ", - сказала співачка.

"Люди дивуються, особливо митники, коли бачать в паспорті ім’я Катерина?", - написав Дьомін Сміюху.

Співачка відповіла, що деколи вони навіть не відкривають її документи.

Рaніше Politeka писала, що Сміюха з "НеАнгелів" натякнула, що не проти закрутити роман з Дзідзьо або Козловським: "У житті він...".

Нагадаємо, що Сміюха вперше висловилася про сольну пісню Камінської після розпаду "НеАнгелів": "По-перше...".

A ще Politeka повідомляла, що Сміюха зізналася, як пережила розпад "НеАнгелів" і розкрила причину: "Я була нажахана".