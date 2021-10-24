35-річна екс-учасниця "НеАнгелів" Вікторія Смеюха не була заміжня, вона ретельно приховує своє особисте життя, хоча Вікторії не раз робили пропозиції чоловіка.

Всі секрети про своє особисте життя артистка видала в інтерв'ю для шоу "Слава+" на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Вікторії робив пропозицію заможний наречений - бізнесмен, який займався будівельним бізнесом. Він запропонував переїхати з ним до Іспанії, але артистка відмовилася.

"Мене привело життя в потрібну точку і мені довелося на той момент вибирати – я вибрала сольну кар'єру. Але стосунки були дуже серйозними і ця людина любила мене по-справжньому", - пояснила співачка.

Вікторії після цього неодноразово пропонували вийти заміж: "Я навіть погоджувалася, але потім все якось йшло не за планом".

Співачка також розповіла, що була б не проти закрутити роман з кількома зірковими чоловіками. В якості свого обранця Вікторія Смеюха бачить Дзідзьо, Віталія Козловського, Макса Барських, Євгена Клопотенка і навіть Олега Винника.



Нагадаємо, що Вікторія Смеюха похвалилася формами в халатику нарозхрист.

Як повідомляла Politeka, Смеюха заговорила про сольну пісню Камінської.

Також Politeka писала, що Смеюха розповіла, як пережила розпад "НеАнгелів".