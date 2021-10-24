35-річна екс-учасниця "НеАнгелів" Вікторія Смеюха не була заміжня, вона ретельно приховує своє особисте життя, хоча Вікторії не раз робили пропозиції чоловіка.
Всі секрети про своє особисте життя артистка видала в інтерв'ю для шоу "Слава+" на YouTube-каналі "Люкс ФМ".
Вікторії робив пропозицію заможний наречений - бізнесмен, який займався будівельним бізнесом. Він запропонував переїхати з ним до Іспанії, але артистка відмовилася.
"Мене привело життя в потрібну точку і мені довелося на той момент вибирати – я вибрала сольну кар'єру. Але стосунки були дуже серйозними і ця людина любила мене по-справжньому", - пояснила співачка.
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Вікторії після цього неодноразово пропонували вийти заміж: "Я навіть погоджувалася, але потім все якось йшло не за планом".
Співачка також розповіла, що була б не проти закрутити роман з кількома зірковими чоловіками. В якості свого обранця Вікторія Смеюха бачить Дзідзьо, Віталія Козловського, Макса Барських, Євгена Клопотенка і навіть Олега Винника.
Нагадаємо, що Вікторія Смеюха похвалилася формами в халатику нарозхрист.
Як повідомляла Politeka, Смеюха заговорила про сольну пісню Камінської.
Також Politeka писала, що Смеюха розповіла, як пережила розпад "НеАнгелів".