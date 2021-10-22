Співачка Вікторія Смеюха відверто розповіла про розпад групи "НеАнгели" після 15 років дуету зі Славою Камінською.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Вікторія Смеюха в інтерв'ю славі Дьоміну відверто розповіла про розпад групи "НеАнгели", і про свої спогади про цей час.

За словами Вікторії, хоча вони зі Славою Камінською вже оголосили про розпад колективу і навіть почали сольні кар'єри, вони час від часу продовжують виступати на приватних заходах разом. Однак, як зазначає Віка, група себе зжила, і вони самі до цього прийшли.

Також співачка зізналася, що важко переживала рішення про розпад, адже робота в дуеті була важливою частиною її життя.

"Звичайно, я була нажахана. Для мене це було все моє життя, і в якийсь момент вона обірвалася. І того життя, колишньої, я відчула, що її більше не буде, вона була на волосині вже. Ось це група, ми практично доживали, все було настільки хитко", - поділилася Смеюха своїми переживаннями.

Нагадаємо, Екссолістка "НеАнгели" Смеюха в халатику нарозхрист засвітила бездоганні форми: "Хороша панночка!".

Як повідомляла Politeka, Екссолістка "НеАнгелів" Вікторія Смеюха підкреслила стрункість ніжок, взувши каблуки: "Чарівна".

Також Politeka писала, що Екссолістка "НеАнгелів" Вікторія Смеюха похвалилася стильним образом, фото: "Поматросиш та кинеш".