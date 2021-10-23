Співачка Вікторія Смеюха після розпаду групи "НеАнгели"висловила свою думку щодо популярного хіта слави Камінської "Слава Богу".

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Вікторія Смеюха в інтерв'ю славі Дьоміну в програмі "Слава +" висловила свою думку про яскравий сольний хіт своєї колишньої колеги по групі слави Камінської. Так, відповідаючи на запитання ведучого, Віка назвала пісню "Слава Богу" прикольною.

Водночас Смеюха відмовилася коментувати той факт, що сольна пісня Камінської зібрала більше переглядів, ніж сольна пісня самої Вікі.

"По-перше, є деякі моменти, які ми до кінця не можемо говорити на камеру. Ось і все", - ухилилася від відповіді співачка. Також вона запропонувала Дьоміну розповісти йому свою думку про це потім, коли не буде камер. Своєю чергою ведучий натякнув на проплачені перегляди кліпу Камінської.

"Я нічого не хочу говорити на цю тему. У кожного взагалі є своя стратегія, у кожного артиста. Ну ні для кого не секрет, і продюсер наш про це заявляв", - відповіла Смеюха.

Нагадаємо, Екссолістка "НеАнгелів" Смеюха похвалилася розкішним відпочинком біля моря: "Без зайвої суєти".

Як повідомляла Politeka, Екссолістка "НеАнгелів" Смеюха в "костюмі Єви" і величезному вінку здивувала осіннім образом: "У ліфт в такому не увійти".

Також Politeka писала, що Екссолістка "НеАнгелів" в одній піжамі показала сніданок на двох і заговорила про кохання: "Ніщо так не прикрашає...".