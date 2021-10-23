Певица Виктория Смеюха после распада группы "НеАнгелы" высказала свое мнение относительно популярного хита Славы Каминской "Слава Богу".

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Виктория Смеюха в интервью Славе Демину в программе "Слава +" высказала свое мнение о ярком сольном хите своей бывшей коллеги по группе Славы Каминской. Так, отвечая на вопрос ведущего, Вика назвала песню "Слава Богу" прикольной.

В то же время Смеюха отказалась комментировать тот факт, что сольная песня Каминской собрала больше просмотров, чем сольная песня самой Вики.

"Во-первых, есть некоторые моменты, которые мы до конца не можем говорить на камеру. Вот и все", - уклонилась от ответа певица. Также она предложила Демину рассказать ему свое мнение об этом потом, когда не будет камер. В свою очередь ведущий намекнул на проплаченные просмотры клипа Каминской.

"Я ничего не хочу говорить на эту тему. У каждого вообще есть своя стратегия, у каждого артиста. Ну ни для кого не секрет, и продюсер наш об этом заявлял", - ответила Смеюха.

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