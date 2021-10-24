35-летняя экс-участница "НеАнгелов" Виктория Смеюха не была замужем, она тщательно скрывает свою личную жизнь, хотя Вике не раз делали предложения мужчины.
Все секреты о своей личной жизни артистка выдала в интервью для шоу "Слава+" на YouTube-канале "Люкс ФМ".
Виктории делал предложение состоятельный жених - бизнесмен, который занимался строительным бизнесом. Он предложил переехать с ним в Испанию, но артистка отказалась.
"Меня привела жизнь в нужную точку и мне пришлось на тот момент выбирать – я выбрала сольную карьеру. Но отношения были очень серьезными и этот человек любил меня по-настоящему", - пояснила певица.
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Виктории после этого не единожды предлагали выйти замуж: "Я даже соглашалась, но потом все как-то шло не по плану".
Певица также рассказала, что была бы не против закрутить роман с несколькими звездными мужчинами. В качестве своего избранника Виктория Смеюха видит Дзидзьо, Виталия Козловского, Макса Барских, Евгения Клопотенка и даже Олега Винника.
Напомним, что Виктория Смеюха похвасталась формами в халатике нараспашку.
Как сообщала Politeka, Смеюха заговорила о сольной песне Каминской.
Также Politeka писала, что Смеюха рассказала, как пережила распад "НеАнгелов"